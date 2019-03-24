В Кремле прокомментировали позицию Москвы по Голанским высотам

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о неизменности позиции России по вопросу Голанских высот. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
— Позиция России и СБ ООН по Голанам хорошо известна, — заявил официальный представитель Кремля.
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Президент Соединённых Штатов признался, что долго думал над этим. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, чтобы лично поблагодарить Трампа за "историческое решение".
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала безответственным заявление президента США о Голанских высотах, а в ООН заявили о неизменности их статуса.
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