Московский снегопад прекратится к вечеру

Снегопад, который начался рано утром 24 марта в Москве, прекратится ближе к вечеру, ведь основной объём осадков уже выпал, информирует РИА "Новости".
— В течение оставшейся части воскресенья будут идти локальные незначительные осадки с последующим кратковременным улучшением погодных условий в понедельник, — заявил агентству главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В понедельник не ожидается осадков вообще, а воздух прогреется до семи градусов тепла. Новый снегопад может настигнуть столицу и область в середине рабочей недели.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени