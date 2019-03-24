Московский снегопад прекратится к вечеру

Несмотря на крупные хлопья снега, за сегодня выпадет максимум 6 миллиметров осадков.

Снегопад, который начался рано утром 24 марта в Москве, прекратится ближе к вечеру, ведь основной объём осадков уже выпал, информирует РИА "Новости".

— В течение оставшейся части воскресенья будут идти локальные незначительные осадки с последующим кратковременным улучшением погодных условий в понедельник, — заявил агентству главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В понедельник не ожидается осадков вообще, а воздух прогреется до семи градусов тепла. Новый снегопад может настигнуть столицу и область в середине рабочей недели.