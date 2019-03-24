В Дагестане число отравившихся водой превысило 100 человек

Среди попавших в больницу — порядка 90 детей. Пациенты получают всю необходимую помощь.

В Хасавюрте число госпитализированных с острой кишечной инфекцией возросло до 104 человек. Об этом сообщает Минздрав Республики Дагестан.

— Состояние всех госпитализированных врачи оценивают преимущественно как лёгкой степени тяжести, — уточнили в министерстве.

Жителей Хасавюрта до завершения расследования призывают соблюдать меры предосторожности — чаще мыть руки, употреблять кипячёную или бутилированную воду, овощи и фрукты мыть предварительно прокипячённой водой.

Как ранее писал Лайф, за ситуацией следит министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. Люди могли отравиться водой, заражённой трупным ядом.