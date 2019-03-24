Россиянин погиб при взрыве гранаты в киевской квартире

Как заявили в местной полиции, 28-летний мужчина находился в розыске за совершение убийства.

Гражданин России погиб в результате взрыва в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в Киеве. Об этом рассказал начальник Голосеевского управления полиции Киева Олег Волошин.

— Полицейские установили личность погибшего, это — 28-летний гражданин РФ, который находился в розыске за совершение убийства на Украине, — уточнил он и добавил, что квартиру россиянин снимал.

На месте происшествия изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, а также несколько паспортов разных стран и мобильные телефоны. По словам Волошина, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительная версия полиции — в результате неосторожного обращения сдетонировала граната.