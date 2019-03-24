Кузнецов ответил канадскому эксперту, назвавшему хоккеиста придурком за "птичку"

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов ответил хоккейному эксперту Дону Черри, назвавшему спортсмена придурком за своеобразное празднование гола. Об этом сообщает RMNB.
По словам хоккеиста, его абсолютно не волнуют высказывания Черри и оскорбительные комментарии канадца никак на него не влияют.
— Знаете, он отличный парень. Если Черри говорит о тебе, значит, он о тебе думает. Даже если он критикует, это хорошо. Зрители его любят. Восемь лет назад я мог эмоционально ответить на такие слова, но сейчас мне всё равно, — сказал Кузнецов.
Спортсмен добавил, что ему более важно мнение семьи, друзей и партнёров по команде.
Как сообщалось ранее, известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри оскорбил российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова за его "птичку" — празднование гола в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Тампа-Бэй Лайтнинг". Канадец, в частности, назвал спортсмена придурком.
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