В Москве жена признала живого мужчину мертвецом ради доли в квартире

Дочь опознала его в неизвестном погибшем, а бывшая супруга закрыла счета в банке и получила деньги на руки.

Житель Москвы неожиданно выяснил, что его считают умершим. Мужчина обратился в суд с исковым заявлением, попросив исключить из записи акта гражданского состояния сведения о его смерти. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Как выяснилось, мужчину признали умершим на основании справки о смерти, которая была составлена по заявлению его бывшей супруги и на основании протокола опознания трупа. Из протокола следует, что в умершем человеке мужчину опознала его дочь.

В результате доля "покойника" в коммунальной квартире в размере 1/8 части жилого помещения перешла его бывшей супруге. Также женщина на основании свидетельства о праве на наследство закрыла счета мужчины в одном из банков и получила более 127 тысяч рублей.

Была проведена проверка, на основании которой суд постановил восстановить "ожившего" мужчину в правах на долю в квартире. Его бывшую супругу обязали вернуть полученные в банке деньги

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