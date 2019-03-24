Путин может отдельно встретиться с британскими бизнесменами на ПМЭФ-2019

Президент России Владимир Путин может провести отдельную встречу с бизнесменами из Великобритании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что с таким предложением выступили бизнесмены.

— И это очень важно, — сказал пресс-секретарь в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Напомним, 20 марта Путин провёл встречу с представителями британского бизнеса, которые ведут деятельность в России. В беседе с предпринимателями российский лидер похвалил рост товарооборота между РФ и Великобританией, происходящий невзирая на проблемы в отношениях двух государств.