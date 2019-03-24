Белорусский водитель убегал от гаишников, а влетел в расположение спецназа

Виновник произошедшего не пострадал, а находившийся на переднем сиденье мужчина госпитализирован.

В Минске нарушитель на джипе, убегая от сотрудников ГАИ, протаранил бетонный забор части, где располагается милицейское спецподразделение по борьбе с терроризмом "Алмаз". Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

— Водитель 1978 г.р. не пострадал, а пассажир 1991 г.р., который находился на переднем сиденье, госпитализирован. В крови водителя было обнаружено более 2,5 промилле алкоголя, — уточнили в управлении.

Виновник ДТП рассказал, что он ехал из увеселительного заведения и на улице Кальварийской не справился с управлением во время ухода от погони. Мужчина задержан, выясняются подробности происшествия.

Ранее Лайф писал, что один человек погиб и пять пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Саратовской области.