В ЕС опровергли сообщения о расследовании коррупционных преступлений Порошенко

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством не открывало никаких дел против действующего президента Украины.

В Евросоюзе опровергли данные об антикоррупционных расследованиях против действующего президента Украины Петра Порошенко и его окружения, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС на Украине.

— OLAF подтверждает, что нет никаких расследований, связанных с президентом Украины. В случае возникновения любой информации, которая может представлять интерес для расследования, OLAF оценит её в контексте наших обычных процедур, — сказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее кандидат в президенты и лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила, что Европейское бюро расследований, британский офис SFO ведут антикоррупционные дела против Петра Порошенко.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Главные претенденты на должность главы государства — шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Пётр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко.