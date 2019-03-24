Москвичей предупредили о последней атаке русской зимы

Последние в этом сезоне снегопады в российскую столицу принесёт серия атлантических циклонов, после чего зима окончательно уйдёт. Об этом заявил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА "Новости".
Тишковец пояснил, что на следующей неделе в Москве ожидается "последняя атака русской зимы". Со вторника по пятницу будет наблюдаться преобладание облачной и пасмурной погоды с осадками разной интенсивности — снегом, дождём.
Ранее специалисты центра "Фобос" прогнозировали, что в середине предстоящей недели в Москве выпадет около трети мартовской нормы осадков.
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