Москвичей предупредили о последней атаке русской зимы

Синоптик отметил, что ночами температура в городе будет опускаться до минус трёх градусов, днём повышаться до пяти градусов выше нуля.

Последние в этом сезоне снегопады в российскую столицу принесёт серия атлантических циклонов, после чего зима окончательно уйдёт. Об этом заявил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА "Новости".

Тишковец пояснил, что на следующей неделе в Москве ожидается "последняя атака русской зимы". Со вторника по пятницу будет наблюдаться преобладание облачной и пасмурной погоды с осадками разной интенсивности — снегом, дождём.

Ранее специалисты центра "Фобос" прогнозировали, что в середине предстоящей недели в Москве выпадет около трети мартовской нормы осадков.