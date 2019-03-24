Британский министр назвал возможную отставку Мэй самоубийственной

По мнению Хаммонда, в решении проблемы Brexit не поможет замена главы кабмина, как и замена правящей партии.

Отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не решит проблем, связанных с выходом страны из ЕС. Об этом заявил министр финансов Соединённого Королевства Филип Хаммонд в интервью телеканалу Sky News, комментируя сообщения о заговоре против главы британского кабмина.

— Замена премьер-министра нам не поможет, как и замена правящей партии... Говорить о смене игроков в управлении, честно говоря, в настоящее время было бы самоубийственно. Речь идёт о будущем страны, — считает министр.

Хаммонд заявил о необходимости найти вариант Brexit, приемлемый для парламента, который будет удовлетворять интересам Великобритании и гарантирует будущее благополучие страны. По его убеждению, в случае отказа от выхода из ЕС королевству грозит экономическая катастрофа.

Ранее СМИ сообщили, что в Правительстве Великобритании устроили заговор против премьер-министра Терезы Мэй с целью добиться её отставки и назначить временного лидера, который осуществит Brexit.

Напомним, условия сделки с Брюсселем так и не удалось утвердить, поэтому сейчас идёт речь об отсрочке "развода" с Евросоюзом. В ЕС заявили, что дата переноса зависит от решения палаты общин: если она одобрит сделку, то Brexit назначат на 22 мая 2019 года, если нет — на 12 апреля. Положение дел не устраивает подданных королевства. Накануне в Лондоне прошло масштабное шествие с требованием повторного референдума по Brexit. Участники обвинили Мэй в "неразберихе".