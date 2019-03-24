Число жертв циклона в Африке превысило 700 человек

Окончательное число погибших можно будет подсчитать только когда отступят паводки.

Число погибших в результате циклона "Идаи" превысило 750 человек в трёх южноафриканских странах — Мозамбик, Зимбабве и Малави. Об этом сообщает агентство AP.

В Мозамбике число погибших возросло до 446 человек, в то время как в Зимбабве погибло 259 человек, а в Малави — по меньшей мере 56 человек.

Точное число погибших можно будет подсчитать только тогда, когда отступят паводки, которые были вызваны циклоном. В Мозамбике уже зафиксировали первые случаи холеры и рост заболевания малярией.