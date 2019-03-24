Москвич спокойно унёс из супермаркета 105 бутылок пива — видео

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Москвич спокойно унёс из супермаркета 105 бутылок пива — видео

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41-летний житель Москвы Рустам вынес из супермаркета "Дикси" в Перово 105 бутылок пива, сообщает телеграм-канал Mash.

Причём мужчина спокойно прошёл к выходу, при этом он даже поздоровался со знакомой женщиной по пути. О последствиях для любителя пива не сообщается.

Меньше месяца назад другой московский магазин "Дикси" стал настоящим полем боя. Сотрудники подрались с нечестными покупателями, в ход пускали корзины и стеллажи.

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