СМИ узнали о закупке Украиной 130 тысяч тонн российского бензина

Были увеличены поставки каменного угля и антрацита — их объём превысил показатели 2017 года на 30%.

В 2018 году Украина закупила 130 тысяч тонн российского бензина, 2,6 миллиона тонн дизельного топлива. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила программа "Вести недели".

— А тем временем Киев продолжает жить на российском газе, что идёт кружным путём через Европу, но также закупаются и другие наши энергопродукты, — сказали в телепрограмме.

Согласно источникам "Вестей недели", в 2018 году Украина закупила 15 тысяч тонн российского каменного угля и антрацита — объём поставок на 30% превысил показатели 2017 года.

Как сообщал Лайф, 22 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер встретились с украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Во время беседы Бойко заявил о готовности предложить варианты продления договора с Россией транзита газа.