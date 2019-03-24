Десять военных погибли в Афганистане при атаке талибов

Террористы также понесли потери в своих рядах в результате авиаударов и боестолкновений.

Боевики террористического движения "Талибан"* атаковали посты в районе Сангин в афганской провинции Гильменд. В результате десять военнослужащих погибли, ещё 13 получили ранения. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на Минобороны республики.

В оборонном ведомстве заявили, что талибы также понесли потери в своих рядах в результате авиаударов и боестолкновений.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на стадионе в городе Лашкаргах в Гильменде погибли семь человек, более десяти, включая губернатора провинции, пострадали. Атака произошла во время празднования Дня фермера.

*Террористическая организация, запрещённая в России по решению Верховного суда.