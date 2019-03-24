Эксперты нашли самый верный индикатор экономической рецессии

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Эксперты нашли самый верный индикатор экономической рецессии

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Фото: © Flickr/Images George Rex

Если верить специалистам, то спад мировой экономики наступит через шесть месяцев, максимум год.

Доходность трёхмесячных казначейских векселей США превысила проценты по облигациям на десять лет. Такое случилось впервые с 2007 года. Согласно данным Федерального резервного банка Сан-Франциско, это верный показатель рецессии, сообщает РБК.

Доходность векселей со сроком обращения три месяца составила 2,455% годовых против 2,442% по десятилетним бондам, — приводит данные издание.

Долгосрочные американские облигации проигрывают после того, как Федеральная резервная система США опубликовала прогноз роста экономики США.

По словам главы МВФ Кристин Лагард, мировой экономике в настоящее время угрожает торговое соперничество некоторых государств.

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