В Египте вышел первый поп-сингл на арабском языке в исполнении россиянки

По словам певицы, хит рассчитан на клубную аудиторию, а также завсегдатаев дискотек.

Первый поп-сингл на арабском языке в исполнении россиянки Анастасии Бисеровой вышел в Египте. Как сообщает ТАСС, песня получила название "Хабиби, тааля" ("Любимый, приди").

Бисерова по роду занятий является исполнительницей восточных танцев. После презентации песни она рассказала, что её главной целью, ещё с тех пор когда выступала в России, было сделать собственное шоу, которое включает не только танцы, но и песни.

— Вижу себя не просто танцовщицей, но артисткой в самом широком понимании этого слова, — сказала россиянка.

По её словам, хит рассчитан на клубную аудиторию, а также завсегдатаев дискотек.

— Не питаю надежд, что из первого трека сразу выйдет хит, но надеюсь, что это послужит началом, и уже сейчас работаю над второй композицией, которая планируется в стиле шааби, — признаётся Бисерова.

Певица также отметила, что планирует создать три-четыре композиции, которые станут частью её музыкального шоу.

Анастасия Бисерова родилась в Гатчине. Сейчас девушке 28 лет. Танцем живота занимается с 14 лет. Исполнительница не исключает, что станет первой россиянкой, поющей на арабском языке.

Полная версия песни должна появиться на музыкальных ресурсах в Интернете и на арабском телевидении в ближайшее время.