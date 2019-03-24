Американский самолёт провёл разведку у границ России

Американский самолёт-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полётной информации Калининградской области. Об этом сообщает Plane Radar.
По данным мониторингового ресурса, самолёт взлетел с военной авиабазы Милденхолл в Великобритании и направился в сторону Балтики, где стал изучать воздушное пространство Калининградской области.
13:30 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 24 марта 2019 г.
Пролёт через зону полётной информации #FIR Калининградской 🇷🇺области. pic.twitter.com/2HhzH7dh88
Полёт проходил на высоте около 3,5 километра.
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