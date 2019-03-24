Американский самолёт провёл разведку у границ России

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Американский самолёт провёл разведку у границ России

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Фото: © Flickr/Steve Lynes

В последнее время иностранные летательные аппараты военного назначения регулярно появляются над Балтикой, в районе Краснодарского края и полуострова Крым, а также около баз РФ в САР.

Американский самолёт-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полётной информации Калининградской области. Об этом сообщает Plane Radar.

По данным мониторингового ресурса, самолёт взлетел с военной авиабазы Милденхолл в Великобритании и направился в сторону Балтики, где стал изучать воздушное пространство Калининградской области.

Полёт проходил на высоте около 3,5 километра.

Ранее Лайф сообщал, что Су-27 пришлось дважды за день подняться для сопровождения натовских B-52 у российских границ.

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