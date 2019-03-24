Загитова впервые упала на чемпионате мира в Японии — видео

Несмотря на это, после завершения номера фанаты вызвали россиянку на бис, и она ещё раз откатала концовку.

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой мира на соревнованиях в Японии, упала во время исполнения показательного номера. Выступление спортсменки началось с неприятности — заела молния на куртке. Возможно, это выбило её из колеи.

Загитова в номере предстала в образе Лары Крофт под композицию Survivor. После заминки с молнией она не сумела выполнить первый прыжок и упала, но быстро встала и продолжила выступление. После завершения номера фанаты вызвали её на бис, и она ещё раз откатала концовку.

Как ранее писал Лайф, 16-летняя спортсменка впервые в жизни выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, показав лучший результат в короткой и произвольной программах. Сегодня выяснилось, что триумфального выступления могло и не быть.