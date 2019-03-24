Эксперты назвали топ-5 автомобилей с пробегом по цене LADA Vesta

Стоимость бестселлера 2018 года российского производства — от 550 000 до 750 000 рублей.

Эксперты портала CarsWeek.ru, взяв за ориентир автомобиль LADA Vesta, который стал самым продаваемым в 2018 году на российском рынке, назвали топ-5 самых ликвидных подержанных автомобилей в России по цене от 550 000 до 750 000 рублей.

Первое место рейтинга занимает автомобиль Toyota Camry в знаменитом 40-м кузове. Модель с пробегом до 200 000 километров можно недорого купить в хорошем состоянии.

Далее идёт Skoda Octavia — один из самых практичных и надёжных автомобилей российского рынка.

Замыкает тройку лидеров Mazda 3 — отличный вариант для любителей динамичной езды. По цене "весты" можно выбрать модель 2013–2015 года выпуска с пробегом до 50–70 тысяч километров.

Следом расположились автомобили Lexus IS250 и Renault Duster.

Напомним, ранее Лайф рассказал, что в России резко вырос спрос на электрокары.