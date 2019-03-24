Жена Новосельцева попросила фанатов спросить у футболиста, почему её не видно

Около месяца назад она рассказала о беременности и о "подлом предательстве близкого человека", не указав его имя.

Супруга защитника "Ростова" Ивана Новосельцева Катерина попросила болельщиков донского клуба спросить у футболиста, где его жена. Для этого она записала целое обращение к фанатам, которое опубликовала на своей странице в "Инстаграме".

— Сегодня мой муж Иван Новосельцев впервые за месяц официально выходит в свет. Если вы болельщики "Ростова", вы, наверное, знаете акцию, в которой участвует Иван. И у меня к вам, если вы можете, такая просьба: спросите у него, где находится его жена, куда она делась, почему она перестала участвовать в его жизни, в жизни клуба? — говорит Новосельцева.

Около месяца назад супруга футболиста на своей странице в "Инстаграме" рассказала о беременности и о "подлом предательстве близкого человека". Имя "предателя" она не уточнила. Сейчас же девушка также просит, чтобы фанаты поинтересовались у Новосельцева состоянием и здоровьем будущего малыша. Девушка также пояснила, зачем ей нужно всё это.

— Я немножко недопонимаю ситуацию, что он говорит людям о том, что происходит. Ситуация очень непростая, и, к сожалению, в ближайшее время все карты откроются, — продолжила супруга спортсмена.

Разговор она просит записать на телефон, а результат опубликовать в своём аккаунте и отметить её на публикации либо отправить запись в директ.