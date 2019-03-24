Вучич рассказал о значимости визита Путина для отношений между Сербией и Россией

Сербский лидер поблагодарил российских партнёров за финансирование внутренней росписи храма Святого Саввы в Белграде.

Президент Сербии Александр Вучич встретился с главой Россотрудничества Элеонорой Митрофановой. В ходе встречи они обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Балканах, а также культурное, научное и образовательное сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба сербского лидера.

Вучич ещё раз отметил, что визит президента России Владимира Путина в январе 2019 года в Белград был одним из наиболее значимых событий в отношениях между Сербией и Россией и что его результаты являются далекоидущими как на политическом, так и на экономическом уровне.

Сербский президент также поблагодарил российских партнёров за финансирование внутренней росписи храма Святого Саввы, отметив, что Белград 22 марта направил на финансирование храма 10 миллионов евро.

Митрофанова в свою очередь подчеркнула, что духовные связи двух народов являются основой для развития отношений на всех уровнях.

Напомним, президент России Владимир Путин нанёс официальный визит в Сербию 17 января, в рамках которого посетил храм Святого Саввы в Белграде.

Спустя две недели после этого президент Сербии заявил, что визит российского лидера имел огромное значение для развития отношений двух стран.