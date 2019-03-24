Застрявший на сутки у берегов Норвегии круизный лайнер сам доплыл до порта

Корабль стоит на причале в городе Молде, его покидают пассажиры и члены экипажа.

Застрявший на сутки у берегов Норвегии круизный лайнер Viking Sky самостоятельно прибыл в порт.

Сейчас корабль стоит на причале в городе Молде.

Напомним, из-за проблем с двигателем 23 марта круизный лайнер потерял ход в километре от норвежского побережья. Изначально на борту корабля находилось 1373 человека, из них 915 пассажиров. Людей с него эвакуировали на вертолётах — на сушу удалось доставить более 400 человек.

Утром 24 марта на лайнере удалось запустить двигатели, после чего он начал двигаться в направлении порта в сопровождении нескольких судов.