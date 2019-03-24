Застрявший на сутки у берегов Норвегии круизный лайнер сам доплыл до порта

#vikingsky safely at port in Molde pic.twitter.com/zbEW0pQHcU— Sigurd Mjelve (@Sigmje) 24 марта 2019 г.
Застрявший на сутки у берегов Норвегии круизный лайнер Viking Sky самостоятельно прибыл в порт.
#vikingsky coming back pic.twitter.com/FEokKAU0Vr— David Hernandez (@oxman78) 24 марта 2019 г.
Сейчас корабль стоит на причале в городе Молде.
Напомним, из-за проблем с двигателем 23 марта круизный лайнер потерял ход в километре от норвежского побережья. Изначально на борту корабля находилось 1373 человека, из них 915 пассажиров. Людей с него эвакуировали на вертолётах — на сушу удалось доставить более 400 человек.
Утром 24 марта на лайнере удалось запустить двигатели, после чего он начал двигаться в направлении порта в сопровождении нескольких судов.
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