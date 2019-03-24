В заброшенной шахте в Казахстане обнаружили тела трёх человек

Обстоятельства смерти людей не ясны, и правоохранительные органы начали расследование.

В заброшенной шахте в Алма-Атинской области Казахстана обнаружили тела трёх человек. Как они оказались там, неизвестно, сообщили РИА "Новости" в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области.

— Тела погибших найдены в сети шахты на расстоянии 350 метров по горизонтали под уклоном 25–30 градусов, — цитирует агентство пресс-службу спасателей.

В прошлом году Лайф сообщал, что в Свердловской области три человека потерялись в заброшенной шахте. А в Иркутской области десятилетний школьник погиб, упав в заброшенную шахту предприятия.