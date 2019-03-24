Демонстранты в Белграде сожгли флаги НАТО и ЕС

Организаторы акции заявили, что сербский народ никогда не забудет преступные и дикие бомбардировки и убийство их детей.

В Белграде на манифестации в день 20-летия бомбардировок НАТО Югославии сожгли флаги Североатлантического альянса и Евросоюза. Организатором демонстрации является Сербская радикальная партия.

Twenty years ago, on 24 March 1999, #NATO started a 78-days-long airstrike campaign against the then Federal Republic of Yugoslavia, to force #Milosevic’s troops out of #Kosovo pic.twitter.com/42L8MgTqQl — Stefano Giantin (@stefanogiantin) 24 марта 2019 г.

— 20 лет назад произошли преступные и дикие бомбардировки сербского народа и убийство сербских детей. Мы никогда не должны забыть это, никогда сербскому народу не придёт в голову вступить в эту организацию [НАТО], — сказал лидер партии Воислав Шешель, поджигая флаги.

Политик заявил, что стране также "нечего искать и в Евросоюзе, так как большинство членов ЕС — члены НАТО". По его мнению, для Сербии существует лишь один путь — "на восток, интеграция с Россией и вступление в ОДКБ".

And now they are marching to the presidency building pic.twitter.com/EQe3E0fKoq — Stefano Giantin (@stefanogiantin) 24 марта 2019 г.

Напомним, бомбардировки Югославии НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. По данным сербских властей, погибло порядка двух с половиной тысяч человек, в том числе 89 детей, ранения получили двенадцать с половиной тысяч человек. Точное число жертв до сих пор не известно. В самом альянсе продолжают считать, что бомбёжки Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными.