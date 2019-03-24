МВД возбудило уголовное дело по факту массового отравления в Дагестане

ГУ МВД России по Дагестану возбудило уголовное дело по факту массового отравления в Хасавюрте, где госпитализировано свыше 100 человек. Об этом говорится на странице ведомства в "Инстаграме".
Сообщается, что дело заведено по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
Напомним, что за ситуацией следит министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. Люди могли отравиться водой, заражённой трупным ядом.
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