МВД возбудило уголовное дело по факту массового отравления в Дагестане

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МВД возбудило уголовное дело по факту массового отравления в Дагестане

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Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье 

ГУ МВД России по Дагестану возбудило уголовное дело по факту массового отравления в Хасавюрте, где госпитализировано свыше 100 человек. Об этом говорится на странице ведомства в "Инстаграме".

Сообщается, что дело заведено по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Напомним, что за ситуацией следит министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. Люди могли отравиться водой, заражённой трупным ядом.

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