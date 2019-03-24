Эксперты назвали интересные для россиян страны, куда сложнее всего получить визу

На некоторых направлениях произошло подорожание авиабилетов, однако это не сказалось на спросе.

За последний год среди россиян вырос спрос на билеты в Новую Зеландию, Пакистан, Саудовскую Аравию, Канаду, Туркменистан и Австралию. Об этом со ссылкой на данные сервиса Aviasales сообщает РИА "Новости".

Среди стран, в которые довольно непросто получить визу, самый большой рост туристического потока из России показала Новая Зеландия. За год количество бронирований авиабилетов в этом направлении выросло на 53%.

Для получения визы в Новую Зеландию нужно собрать внушительный пакет документов — отказ можно получить даже из-за неразборчивых букв в заявлении. Отмечается, что средний чек на билеты за год сократился на 7% — в среднем он составил 59 тысяч рублей.

Количество билетов в Пакистан, проданных за последний год, увеличилось на 51%, билеты в среднем обходились в 37 тысяч рублей. Для оформления визы в эту страну нужно приглашение от официально зарегистрированной в Пакистане туркомпании.

Спрос на билеты в Саудовскую Аравию вырос на треть — с апреля 2018 года Эр-Рияд стал выдавать визы туристам, путешествующим в составе групп. Перелёт в среднем обходился в 39,5 тысячи рублей.

Билеты в Канаду россияне стали покупать на четверть чаще, несмотря на рост среднего чека на билеты на 10%. Туристы отмечают, что для получения визы в североамериканскую страну необходимо заполнить большую анкету, а ожидание её выдачи иногда растягивается на месяцы.

Спрос на билеты в Туркменистан вырос на 21%, в Австралию — на 12%. Визу в Туркменистан россияне могут получить в упрощённом порядке в аэропорту Ашхабада при наличии приглашения либо в посольстве Туркменистана в Москве. Документы на австралийскую визу необходимо подавать минимум за месяц до поездки. Оригинал паспорта не требуется, однако все документы необходимо предоставить с нотариальным переводом на английский язык.

Ранее эксперты сообщали о росте спроса на билеты в США из России — его связывают с отменой дополнительного сбора за американскую визу.