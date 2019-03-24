Штаб Порошенко назвал Тимошенко "баронессой лжи" и потребовал от неё извинений

К ответу "газовую принцессу" призвали за утверждения о расследовании против лидера Незалежной.

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко потребовал извинений от главы партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко за распространение фейковой информации об антикоррупционных делах против лидера Незалежной.

— Само заявление Тимошенко содержит признаки политического мошенничества, и Юлия Владимировна должна извиниться за сознательное тиражирование лжи, — говорится в заявлении штаба в "Фейсбуке".

Команда Порошенко считает, что лидер "Батьковщины" в очередной раз убедительно защитила титул "баронессы лжи". В заключение в сообщении добавляется, что у Тимошенко такая натура — "фантазировать, как дышать".

Ранее кандидат в президенты и лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила, что Европейское бюро расследований, британский офис SFO ведут антикоррупционные дела против Петра Порошенко. В Евросоюзе опровергли данные утверждения.