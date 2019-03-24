Штаб Порошенко назвал Тимошенко "баронессой лжи" и потребовал от неё извинений

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Штаб Порошенко назвал Тимошенко "баронессой лжи" и потребовал от неё извинений

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Фото: © Юлія Тимошенко

К ответу "газовую принцессу" призвали за утверждения о расследовании против лидера Незалежной.

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко потребовал извинений от главы партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко за распространение фейковой информации об антикоррупционных делах против лидера Незалежной.

Само заявление Тимошенко содержит признаки политического мошенничества, и Юлия Владимировна должна извиниться за сознательное тиражирование лжи, — говорится в заявлении штаба в "Фейсбуке".

Команда Порошенко считает, что лидер "Батьковщины" в очередной раз убедительно защитила титул "баронессы лжи". В заключение в сообщении добавляется, что у Тимошенко такая натура — "фантазировать, как дышать".

Ранее кандидат в президенты и лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила, что Европейское бюро расследований, британский офис SFO ведут антикоррупционные дела против Петра Порошенко. В Евросоюзе опровергли данные утверждения.

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