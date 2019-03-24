В Историческом музее объяснили, как там мог появиться лишний экспонат

В музей группа лиц прошла по билетами, не привлекая к себе внимания и не вызывая подозрения у смотрительниц.

В Государственном историческом музее рассказали, чтобы повесить свою картину на выставку, неизвестные провернули целую операцию. Группу лиц удалось вычислить по камерам наблюдения.

— Эта акция была налицо. Из пяти человек, которые спланировали заранее поход в Исторический музей, один отвлекал смотрительницу, другие снимали то, что выложено в СМИ, третьи вешали, — рассказала представитель музея Мария Лемигова газете "Вечерняя Москва".

В музее также добавили, что не планируют усиливать меры безопасности, потому что нет возможности поставить сотрудника правоохранительных органов у каждой витрины или экспоната.

Ранее Лайф сообщал, что лишняя фотография обнаружилась на выставке "Николай II. Семья и престол". Первыми акцию обнаружили 16-летние школьницы благодаря своим селфи.