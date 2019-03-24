В Историческом музее объяснили, как там мог появиться лишний экспонат

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В Историческом музее объяснили, как там мог появиться лишний экспонат

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Фото: © Официальный сайт Мэра Москвы

В музей группа лиц прошла по билетами, не привлекая к себе внимания и не вызывая подозрения у смотрительниц.

В Государственном историческом музее рассказали, чтобы повесить свою картину на выставку, неизвестные провернули целую операцию. Группу лиц удалось вычислить по камерам наблюдения.

Эта акция была налицо. Из пяти человек, которые спланировали заранее поход в Исторический музей, один отвлекал смотрительницу, другие снимали то, что выложено в СМИ, третьи вешали, — рассказала представитель музея Мария Лемигова газете "Вечерняя Москва".

В музее также добавили, что не планируют усиливать меры безопасности, потому что нет возможности поставить сотрудника правоохранительных органов у каждой витрины или экспоната.

Ранее Лайф сообщал, что лишняя фотография обнаружилась на выставке "Николай II. Семья и престол". Первыми акцию обнаружили 16-летние школьницы благодаря своим селфи.

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