Брат чемпиона мира по боксу погиб в страшном ДТП в Одессе

Его автомобиль буквально разорвало на части, обломки разлетелись на десятки метров.

Шамиль Гаджиев, брат чемпиона мира Рамиля Гаджиева, не справился с управлением своим BMW и врезался в припаркованный автомобиль Hyundai Sonata, а после влетел в опору линии электропередачи, сообщает украинская газета Vesti. ДТП случилось в Одессе.

По словам очевидцев, от столкновения на большой скорости BMW буквально разорвало на части, а обломки разлетелись на десятки метров.

22-летнего водителя Шамиля Гаджиева доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Погибла и 33-летняя пассажирка автомобиля.