Тренера по боевому искусству заподозрили в растлении школьницы в Подмосковье

В Московской области тренера по боевому искусству заподозрили в растлении школьницы. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по региону.
Следователи отмечают, что 40-летний мужчина с января 2017 по февраль 2019 года с целью удовлетворения своего полового влечения неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения.
По факту заведено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достригшего 14 лет". Тренер задержан. Сейчас его проверяют на причастность к совершению других преступлений.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени