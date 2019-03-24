Тренера по боевому искусству заподозрили в растлении школьницы в Подмосковье

По версии следствия, он в течение двух лет удовлетворял своё половое влечение при помощи ребёнка.

В Московской области тренера по боевому искусству заподозрили в растлении школьницы. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по региону.

Следователи отмечают, что 40-летний мужчина с января 2017 по февраль 2019 года с целью удовлетворения своего полового влечения неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения.

По факту заведено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достригшего 14 лет". Тренер задержан. Сейчас его проверяют на причастность к совершению других преступлений.