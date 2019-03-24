Дочь маршала Конева отказалась судиться с Comedy Woman из-за шутки про отца

Речь идёт о выпуске, где героиня Наталии Медведевой рассказывает, что хоронила крысу "на хлебном местечке в Кремлёвской стене", между советскими полководцами.

Дочь маршала Ивана Конева и член Фонда памяти полководцев Победы Наталья Конева не собирается судиться с ТНТ из-за прозвучавшей в шоу Comedy Woman шутки про отца. По её мнению, "это пасквильная история, на которую не стоит обращать внимание".

— Судами мы не можем заниматься бесконечно. Судиться с пасквилем, с людьми, которые не до конца понимают, что личная слава и публичность должна иметь внутренние стержни, ограничения. Может быть, со временем эти ребята поймут, что правота и неправота здесь одна: есть святые вещи или нет святых вещей, — сказала дочь советского военачальника в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Она придерживается мнения, что любой человек "имеет право над чем-то смеяться и хохотать". Повод и причина для смеха зависит лишь от этики каждого, заявила Конева. Она считает, что участницы Comedy Woman, которые позволили себе шутить подобным образом, просто "заигрались".

Потомок советского полководца также призналась, что после публикаций в СМИ ей предлагали оказать юридическую помощь, однако она отказалась.

Напомним, в 11-м выпуске второго сезона программы Comedy Woman героиня Наталии Медведевой рассказывает, что собирает деньги на похороны и прекрасно разбирается в том, как провожать в последний путь — она "хоронила крысу Анфису на хлебном местечке в Кремлёвской стене", между маршалами Иваном Баграмяном и Иваном Коневым.

Ранее сообщалось, что внуки советских военачальников обратились в Следственный комитет России с иском против ТНТ.