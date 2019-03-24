СМИ: В Венесуэлу прибыли российские военные с 35 тоннами груза

На пути в Венесуэлу транспортные самолёты сделали две посадки — в Дамаске и Дакаре.

Uno de los dos aviones rusos que llegaron ayer a la rampa presidencial en Maiquetía, #Venezuela. 99 militares y el Ministro de la Defensa Ruso, y otro avión con "materiales". pic.twitter.com/Slu1phlB7e — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) 24 марта 2019 г.

Сегодня днём в международном аэропорту ​​Майкетия имени Симона Боливара в пригороде столицы Венесуэлы приземлились российские самолёты Ан-124 и Ил-62. По сведениям газеты El Nacional, самолёты доставили 99 российских военнослужащих и 35 тонн груза.

Издание сообщает, что руководителем российских военных был начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров. С какой целью прибыли военные, не сообщается.

Как отмечает издание, по прилёте их встретили руководитель отдела международных связей венесуэльской армии Марианни Мата, представитель Национальной гвардии Венесуэлы Эдгар Колина Рейес и члены российской дипмиссии в Каракасе.

Недавно в американском конгрессе предложили ввести очередные санкции против россиян, которые поддерживают режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Причиной стали совместные учения России и Венесуэлы с участием бомбардировщиков Ту-160.