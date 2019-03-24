СМИ: В Венесуэлу прибыли российские военные с 35 тоннами груза

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СМИ: В Венесуэлу прибыли российские военные с 35 тоннами груза

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На пути в Венесуэлу транспортные самолёты сделали две посадки — в Дамаске и Дакаре.

Сегодня днём в международном аэропорту ​​Майкетия имени Симона Боливара в пригороде столицы Венесуэлы приземлились российские самолёты Ан-124 и Ил-62. По сведениям газеты El Nacional, самолёты доставили 99 российских военнослужащих и 35 тонн груза.

Издание сообщает, что руководителем российских военных был начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров. С какой целью прибыли военные, не сообщается.

Как отмечает издание, по прилёте их встретили руководитель отдела международных связей венесуэльской армии Марианни Мата, представитель Национальной гвардии Венесуэлы Эдгар Колина Рейес и члены российской дипмиссии в Каракасе.

Недавно в американском конгрессе предложили ввести очередные санкции против россиян, которые поддерживают режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Причиной стали совместные учения России и Венесуэлы с участием бомбардировщиков Ту-160.

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