Клинцевич: Современная Россия не допустила бы бомбардировок Югославии

Сенатор отметил, что НАТО и сегодня готово прибегать к силовым путям решения международных проблем.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что современная Россия не допустила бы бомбардировок Югославии и сегодня НАТО в своих решениях должно считаться с Россией.

— За 20 лет природа НАТО действительно не изменилась. Но другой стала ситуация в мире. Сегодня альянс, планируя свои действия, должен учитывать наличие на планете альтернативной силы в лице России, чего не было в конце прошлого века, — написал сенатор в Facebook. — Современная Россия никогда бы не допустила бомбардировок Югославии.

Клинцевич отметил, что Североатлантический альянс по-прежнему настроен решать международные проблемы силовым путём.

Ранее Лайф рассказал, что в НАТО назвали бомбардировки Югославии необходимыми.