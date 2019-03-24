Глава МИД Германии признал невозможность разрешения кризиса в Сирии без России

Глава МИД Германии Хайко Маас признал, что политическое разрешение кризиса в Сирии, который продолжается с 2011 года, невозможно без участия Российской Федерации. Заявление немецкий министр сделал в интервью Welt am Sonntag.

— Если мы хотим прийти к политическому решению сирийского конфликта, то это не сработает без русских, — считает Маас.

Напомним, 15 марта США, Франция, Германия и Великобритания объявили, что не намерены принимать участие в восстановлении Сирии, пока там не начнётся "настоящее политическое урегулирование".

Дамаск назвал это заявление "историческим свидетельством лжи и лицемерия" и обвинил международную коалицию в военных преступлениях.