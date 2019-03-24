Тутберидзе рассказала о личной трагедии перед Олимпиадой в Пхёнчхане

Тренер отметила, что перевернула ту страницу, и выразила благодарность друзьям, близким и родителям.

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в посте в Instagram опубликовала эмоциональное письмо, которое написала около года назад. Тутберидзе отметила, что тогда его запретили опубликовать друзья, посчитав это проявлением слабости.

— Казалось бы вот — апогей спортивных достижений и профессионального счастья, столько лет безостановочной работы, две личные медали на Олимпиаде (золото и серебро). Целых две. Ну радуйся, ну хотя бы улыбнись. А в душе стоит комок, комок невысказанной боли, — писала Тутберидзе.

В письме тренер рассказала, что в день отъезда на сборы в Японию перед Олимпиадой в Пхёнчхане у её мамы случился удар: сначала произошла частичная парализация, после врачи поставили безутешный диагноз — рак мозга. Дальше, по признанию Тутберидзе, всё было как в тумане — её дочь жила в общеобразовательной школе, так как осталась в Москве одна, а мама была в больнице в тяжелейшем состоянии.

— Олимпиада. Медали. Награждение. Люди поздравляют, заглядывают в глаза и ищут ответную радость, а её как будто нет. Боль, — написала тренер.

Тутберидзе отметила, что её отец не дожил до Олимпиады в Сочи полгода, а мама была не в состоянии осознать и порадоваться результатам дочери на Олимпиаде в Пхёнчхане.

— Дальше — странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200% из 100 возможных в спорте, — писала около года назад Тутберидзе.

Напомним, мать Этери Тутберидзе скончалась в ноябре 2018 года.

Ранее Лайф сообщал, что на прошедшем в японской Сайтаме чемпионате мира подопечные Тутберидзе заняли первое и второе место: Алина Загитова впервые стала чемпионкой мира, а Элизабет Турсынбаева завоевала серебряную медаль. Бывшая подопечная Тутберидзе Евгения Медведева на соревнованиях в Японии выиграла бронзу.