Собянин объяснил, почему решили не строить жёлтую ветку метро в центре Москвы

Новых участков Калининско-Солнцевской линии Московского метро в центре города строить не будут из-за неоправданной сложности работ, заявил столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ-Центр".
Изначально планировалось соединить два участка жёлтой ветки. Однако выяснилось, что тоннели для этого надо прокладывать на очень большой глубине.
— Рытьё там огромных котлованов на глубине и прокладка коммуникаций может парализовать всю центральную часть города, — сказал градоначальник.
Как ранее писал Лайф, в августе 2018 года на линии открыли семь новых станций — "Мичуринский проспект", "Озёрная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". В 2020-м ветку планируют продлить до аэропорта Внуково.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени