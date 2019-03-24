СМИ: В резиденции Мэй проходит экстренное совещание по Brexit

На закрытой встрече, предположительно, присутствуют несколько министров и членов консервативной партии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводит экстренное совещание в своей загородной резиденции Чекерс в Бакингемшире, которое посвящено Брекситу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным британских СМИ, в числе участников заседания — руководитель аппарата Мэй Дэвид Лидингтон, министр по Брекситу Стивен Баркли и глава Министерства окружающей среды Майкл Гоув, а также несколько членов консервативной партии.

Ранее СМИ сообщили, что в Правительстве Великобритании устроили заговор против Терезы Мэй с целью добиться её отставки и назначить временного лидера, который осуществит Брексит. В качестве главного кандидата на пост временного премьера называют Дэвида Лидингтона.