СМИ: В резиденции Мэй проходит экстренное совещание по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводит экстренное совещание в своей загородной резиденции Чекерс в Бакингемшире, которое посвящено Брекситу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным британских СМИ, в числе участников заседания — руководитель аппарата Мэй Дэвид Лидингтон, министр по Брекситу Стивен Баркли и глава Министерства окружающей среды Майкл Гоув, а также несколько членов консервативной партии.
Ранее СМИ сообщили, что в Правительстве Великобритании устроили заговор против Терезы Мэй с целью добиться её отставки и назначить временного лидера, который осуществит Брексит. В качестве главного кандидата на пост временного премьера называют Дэвида Лидингтона.
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