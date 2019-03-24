Бэнкси предупредил поклонников о фейковых выставках в 14 городах

Художник признался, что эти экспозиции были организованы без его ведома и участия.

Знаменитый английский художник Бэнкси написал на личном сайте перечень из 14 городов, где проходят фальшивые выставки с его работами.

— Представители общественности должны знать, что недавно прошла волна выставок Бэнкси, ни одна из которых не была согласована. Они были организованы полностью без ведома или участия художника, — говорится в сообщении.

В списке городов с "фейковыми выставками" кроме Москвы указаны Афины, Майами, Брюссель, Амстердам, Мадрид, Мельбурн, Антверпен, Тель-Авив, Милан, Торонто, Берлин, Стамбул и Окленд.

Напомним, что Бэнкси ранее уже удивлялся проведению платной выставки его работ в Москве.

Ранее Лайф также рассказывал, что неизвестные украли работу Бэнкси, посвящённую жертвам терактов в Париже.