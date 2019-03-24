Жена Юрия Николаева прокомментировала сообщения о его экстренной госпитализации

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Жена Юрия Николаева прокомментировала сообщения о его экстренной госпитализации

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Телеведущий Юрий Николаев. Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов 

Супруга артиста и телеведущего Юрия Николаева Элеонора заявила, что её муж не подвергался экстренной госпитализации. Телеканалу "Звезда" она рассказала, что супруг проходит плановую медицинскую проверку.

Проверка обычная, ничего нет. Юра во здравии. Даже не знаю, кто и что там рассказывает. Мы проверяемся, делаем определённый чекинг раз в полгода, — сказала супруга телеведущего.

В конце декабря ему исполнилось 70 лет. Неделю назад Николаев рассказывал о том, как стартовала карьера трагически скончавшейся Юлии Началовой.

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