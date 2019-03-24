Жена Юрия Николаева прокомментировала сообщения о его экстренной госпитализации

Супруга артиста и телеведущего Юрия Николаева Элеонора заявила, что её муж не подвергался экстренной госпитализации. Телеканалу "Звезда" она рассказала, что супруг проходит плановую медицинскую проверку.

— Проверка обычная, ничего нет. Юра во здравии. Даже не знаю, кто и что там рассказывает. Мы проверяемся, делаем определённый чекинг раз в полгода, — сказала супруга телеведущего.

В конце декабря ему исполнилось 70 лет. Неделю назад Николаев рассказывал о том, как стартовала карьера трагически скончавшейся Юлии Началовой.