В Германии из-за спора двух детей их родители устроили массовую драку

Малыши всего лишь не поделили мячик на детской площадке. В драке получили лёгкие травмы несколько человек.

В немецком городе Райнбёллен на детской площадке местной школы дети не смогли поделить мячик, после чего в спор вмешались их родители и устроили массовую драку, сообщает DW.

Как рассказала местная полиция, в результате этой потасовки несколько человек получили лёгкие травмы. Сколько конкретно пострадавших, не уточняется.

На участников драки завели дела по статье о причинении телесных повреждений. Кроме того, им впредь запретили появляться вблизи учебного заведения, возле которого и произошёл инцидент.

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