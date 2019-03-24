Копию украинского томоса об автокефалии отвезут в Антарктиду

Причём на станции намерены провести голосование о переходе прихода в автокефальную ПЦУ.

Копию томоса о "независимости" недавно возникшей "новой церкви" на Украине доставят на полярную станцию "Академик Вернадский", пишет УНИАН.

Сообщается, что 26 марта 2019 года туда отправятся 12 участников украинской антарктической экспедиции. Им и передадут ценный документ.

На станции проведут голосование о переходе в автокефальную ПЦУ. Там в это время будут находиться участники этой и предыдущей экспедиции, а также сезонный отряд учёных.

Тем не менее не совсем понятно, каким образом "новая церковь" собирается присвоить расположенную в Антарктиде часовню святого князя Владимира.

Дело в том, что по сути это противоречит томосу, поскольку в нём указано, что в юрисдикции новой религиозной структуры могут быть только храмы на украинской территории.

Однако глава Национального антарктического научного центра Украины Евгений Дикий заявил, что на станцию это правило не распространяется, поскольку Антарктида не принадлежит ни одному государству.

Стоит отметить, что часовню в 2011 году освящал архиепископ Львовский и Галицкий Августин, который является служителем канонической Украинской церкви, и он наотрез отказался переходить в ПЦУ.

Напомним, в декабре 2018 года на Украине объявили о создании "новой церкви", независимой от РПЦ. Вскоре составили соответствующий документ — томос.