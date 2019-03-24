В Стамбуле на митинг в поддержку партии Эрдогана пришли 1,6 млн человек — видео

Читайте также

В Стамбуле на митинг в поддержку партии Эрдогана пришли 1,6 млн человек — видео

552

Он состоялся на площади Йеникапы за неделю до муниципальных выборов и может стать крупнейшим в истории города.

В воскресенье 24 марта около 1,6 миллиона избирателей приняли участие в агитационном митинге в поддержку Партии справедливости и развития, лидером которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Daily Sabah.

Эрдоган, обращаясь к собравшимся, анонсировал открытие в Стамбуле технологической долины Тузла. Это позволит создать 20 тысяч рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард долларов. По словам турецкого лидера, в долине будут производить разнообразные продукты, такие как вакцины, контактные линзы и препараты для химиотерапии.

Эрдоган также пообещал учредить в Стамбуле 17 реабилитационных центров, в которых смогут проходить лечение 200 тысяч жителей с ограниченными возможностями.

Ранее Лайф сообщал, что уроженка Мурманска выдвинула свою кандидатуру в мэры турецкой Аланьи.

Напомним, муниципальные выборы в Турции намечены на 31 марта.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×