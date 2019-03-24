Украинский канал покажет телепроекты Зеленского в день тишины

С участием кандидата в президенты перед выборами зрители увидят передачи "Квартал", "Рассмеши комика" и "ЧистоNews".

Телеканал "1+1" за день до выборов будет транслировать проекты, в которых участвовал кандидат в президенты Владимир Зеленский. Среди них "Квартал", "Рассмеши комика", "ЧистоNews" и документальный фильм "Рейган", сообщает пресс-служба медиагруппы "1+1".

Руководство телеканала отметило, что не собирается рекламировать никакие политические силы. А своё решение о показе названных проектов объясняет тем, что в передачах Зеленский выступает в качестве актёра, а не кандидата на пост главы государства.

— Среди тех передач, которые стоят в программе на 30 марта, "Утро" и "Чистоньюз" — без участия кандидата в президенты, а выпуск "Вечернего Квартала" является в этот день архивным, и Владимир Зеленский там выступает актёром, а не кандидатом, — рассказала пресс-служба медиагруппы.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Зеленский предложил запустить на Украине русскоязычный телеканал.