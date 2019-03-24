Польша объяснила, почему Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой

Приглашения получили только руководства стран Европейского Союза и Восточного партнёрства, например, Белоруссии.

Заместитель главы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему президента России Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия, посвящённые годовщине начала Второй мировой войны.

— У нас есть приглашение для стран-членов ЕС и Восточного партнёрства, — сказал Муха в эфире радио ZET.

Он подчеркнул, что российский лидер не является персоной нон-грата, заверив, что подобную формулировку "никто не использовал".

Муха отметил, что Польша не идёт историческим путём, не приглашает все государства — так, например, приглашения не получили власти Японии.

Напомним, ранее глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Россию не пригласили на запланированные в сентябре мероприятия из-за якобы "нарушения СССР международного права в 1939 году". После этого Польшу сравнили с шакалами Европы.

Отметим, что о желании пригласить РФ на церемонию в память о начале Второй мировой говорил замглавы МИД Польши Бартош Чихоцкий.