Патрушев заявил о возможном распаде Украины в случае победы Порошенко

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Патрушев заявил о возможном распаде Украины в случае победы Порошенко

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Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что победа Петра Порошенко на президентских выборах повлечёт усугубление проблем на Украине. Об этом он заявил в интервью "Известиям".

По словам Патрушева, это усугубление противоречий в обществе может повлечь и распад самого государства. Кроме того, если Порошенко выберут на второй срок, отношения Украины и России не нормализуются.

Ранее секретарь Совбеза отмечал, что на президентских выборах на Украине США уже сделали ставку на Порошенко, хотя заявляют о поддержке любого избранного кандидата.

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