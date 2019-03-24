Джано Ананидзе спас игрока сборной Швейцарии на отборочном матче ЧЕ-2020

Полузащитник швейцарской команды столкнулся с игроком команды-соперника и потерял сознание. Выяснилось, что его язык запал в горло.

Швейцарский футболист мог погибнуть во время квалификационного матча с Грузией на Евро-2020, пишет Sky News. Встреча команд прошла в Тбилиси.

Сообщается, что на 24-й минуте игры защитник Фабиан Шер столкнулся с игроком команды-соперника Джамалом Табидзе головами и потерял сознание.

Newcastle's Fabian Schar knocked unconscious in sickening clash https://t.co/IcwUE7Krid pic.twitter.com/ofE0vg6TY1 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 24 марта 2019 г.

На помощь к нему бросились футболисты обеих сборных, среди них был грузинский полузащитник, игрок "Крыльев Советов" Джано Ананидзе. Он увидел, что у швейцарца в горло запал язык, 27-летний спортсмен мог задохнуться.

Ананидзе немедленно вытащил язык Шера из горла и зафиксировал его в ротовой полости. Тут подоспели врачи. В итоге всё закончилось благополучно, и уже через несколько минут пострадавший футболист снова был на поле и продолжал игру.

Надо сказать, Табидзе тоже получил травму, он позже играл с перевязанной головой.

Швейцария победила в этом матче со счётом 2:0.