Около 30 человек обратились к врачам после ЧП с лайнером Viking Sky

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Около 30 человек обратились к врачам после ЧП с лайнером Viking Sky

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Фото: © VG/Одд Руар Ланге

После ЧП с круизным лайнером Viking Sky у берегов Норвегии к врачам обратились 27 человек, сообщает NRK. По данным телеканала, у большинства пострадавших пассажиров диагностированы ушибы и порезы.

Напомним, из-за проблем с двигателем 23 марта круизный лайнер Viking Sky потерял ход в километре от норвежского побережья. Изначально на борту корабля находилось 1373 человека, из них 915 пассажиров. Людей всю ночь эвакуировали на вертолётах, в итоге на сушу удалось доставить более 400 человек.

Утром 24 марта на судне удалось запустить двигатели, после чего оно самостоятельно зашло в порт.

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