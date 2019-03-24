Песков: Москва пока не ознакомилась с результатами расследования Мюллера

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Песков: Москва пока не ознакомилась с результатами расследования Мюллера

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Фото: © РИА "Новости"/Алексей Дружинин

В Кремле пока не ознакомились с докладом по итогам расследования дела о якобы "российском вмешательстве" в выборы президента США, которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Как ранее писал Лайф, Мюллер пришёл к выводу, что президент США Дональд Трамп не был ни в каком сговоре с Москвой и не совершал ничего противозаконного во время своей избирательной кампании.

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