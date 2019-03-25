Умер заслуженный тренер России Владимир Салтыков

Заслуженный тренер России, вице-президент Федерации тяжёлой атлетики (ФТАР), Владимир Салтыков ушёл из жизни на 64-м году жизни, об этом сообщается на сайте организации.

Салтыков — выпускник Волгоградского государственного института физической культуры, жил и работал в Ижевске. Судья международной категории, заслуженный тренер РФ по тяжёлой атлетике. Среди его учеников чемпионы, а также призёры европейских и мировых первенств, а также чемпионатов России и СССР.

Также он был создателем и главным редактором профильного журнала для экспертов и любителей тяжёлой атлетики и пауэрлифтинга "Олимп". Дата прощания с тренером пока не сообщается.